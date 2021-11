Champions League kompakt: ManCity macht Gruppensieg perfekt - Kroos schießt Real weiter

Manchester City - Paris Saint-Germain 2:1 (0:0)

Manchester City hat den vorzeitigen Gruppensieg perfekt gemacht. In der Leipzig-Gruppe A setzten sich die Citizens um Star-Coach Pep Guardiola dank einer Willensleistung mit 2:1 (0:0) im Topspiel gegen Paris Saint-Germain durch. Nach dem Führungstreffer von Kylian Mbappé (50.) drehten Raheem Sterling (63.) und Gabriel Jesus (76.) mit ihren Toren das Spiel gegen die Superstar-Elf um Lionel Messi und Neymar - verdienterweise, da City mehr Spielanteile hatte. Mit dem Sieg ist ManCity (12 Punkte) vor dem letzten Spieltag nicht mehr von PSG (8) von der Spitze zu verdrängen. Aufgrund der Brügge-Niederlage gegen Leipzig sind die Pariser allerdings fix für das Achtelfinale qualifiziert.

FC Liverpool - FC Porto 2:0 (0:0)

Der FC Liverpool um den deutschen Trainer-Star Jürgen Klopp pflügt weiter durch die Gruppenphase. Im Heimspiel gegen den FC Porto fuhren die Reds den fünften Sieg im fünften Spiel ein. Dank der Treffer von Ex-Bayern-Profi Thiago (52.) und Torjäger Mohamed Salah (70.) gewann Liverpool in Anfield mit 2:0 (0:0). Die konterstarken Portugiesen ließen den letzten Zug zum Tor vermissen. Liverpool stand bereits vor der Partie als Sieger der Gruppe A fest. Porto (5 Punkte) bleibt trotz der Niederlage vor Atlético Madrid und der AC Mailand (beide 4) Zweiter und hat am letzten Spieltag ein Endspiel gegen die Madrilenen vor der Brust.

Atlético Madrid - AC Mailand 0:1 (0:0)

Letzte Chance - genutzt! Die AC Mailand um Stürmer-Ikone Zlatan Ibrahimovic hat ihre Achtelfinal-Chance in der Champions League gewahrt. Bei Atlético Madrid gewann Milan dank eines späten Treffers von Junior Messias (87.) mit 1:0 (0:0) und springt dank des ersten CL-Siegs in dieser Saison auf Platz drei der Gruppe B vor den Madrilenen. Am letzten Spieltag ist für Mailand, Atlético (beide 4 Punkte) und Porto (5) damit noch alles offen.

