Eingewechselt mit Ousmane Dembélé: Marcel Heister über den großen Tagtraum Champions League

NK Zadar und NIK Istra in Kroatien, Beitar Jerusalem in Israel und aktuell Ferencváros Budapest in Ungarn: Das sind die Klubs, für die Linksverteidiger Marcel Heister bisher als Profi gespielt hat. Für einen Deutschen ein ungewöhnlicher Karriereweg. Aber er hat es geschafft, spielt mit seinem Klub in dieser Saison in der Champions League. Seine Gegenspieler heißen jetzt Cristiano Ronaldo oder Philippe Coutinho. Den 28-Jährigen, der am Mittwoch gegen den FC Barcelona (21 Uhr/Sky) wohl wieder auf dem Feld steht, kannten vor dieser Saison allerdings nur Eingeweihte. Anzeige

Im Interview mit dem SPORTBUZZER erklärt Heister, in welchen Momenten er noch immer nicht fassen kann, wohin ihn seine bewegte Karriere gebracht hat, und dass es ihm und seiner Mannschaft gegen die hochkarätigen Rivalen um wesentlich mehr geht, als sich nicht zu blamieren - auch wenn der Zug in Richtung Königsklassen-Achtelfinale schon jetzt abgefahren ist.

SPORTBUZZER: Herr Heister, für die Öffentlichkeit waren Sie gefühlt ganz plötzlich da und als deutscher Profi in der Champions League vertreten. Wie fühlt sich diese Situation an? Heister (28): Wir haben die Champions-League-Qualifikation gut gespielt und gegen Celtic Glasgow dachte jeder, dass jetzt Ende ist. Aber das Spiel haben wir gewonnen und gegen Molde aus Norwegen auch. Und auf einmal waren wir in der Champions League. Die Freude war riesig, wir hätten ohne Corona sicher ausgelassen gefeiert. Das ist schon alles verrückt.

Sie haben einen außergewöhnlichen Weg genommen. Was steckt hinter Ihrer Karriere? Ich hatte ab 2012 in anderthalb Jahren bei Hoffenheim II eine sehr schwere Zeit. Ein neuer Trainer kam und meinte, dass ich nicht mehr mittrainieren und mir einen neuen Verein suchen soll. Zwei Monate habe ich allein trainiert und der Mannschaft vom Nebenplatz aus zugeschaut. Ich hatte die Schnauze voll von Fußball. Da ich Verwandtschaft in Kroatien habe, bin ich dort in die erste Liga gewechselt. Ich war überzeugt, dass wenn ich Fleiß zeige, es überall klappen kann. Ich habe dann auch mit jedem Wechsel immer einen Schritt nach vorn gemacht und wollte die Lust am Fußball wiederfinden. Thomas Doll als Trainer hat mich 2018 voll von Budapest überzeugt. Erst waren wir in der Europa League, jetzt sind wir in der Champions League. Beim kleinen Klub in Kroatien denkt man darüber nicht nach. Da muss man sich schon kneifen.

Wie war der erste Moment, in dem Sie realisiert haben, dass Sie tatsächlich in der Königsklasse spielen? Als ich auf mein Handy geschaut habe, war es übervoll mit Nachrichten von Menschen, die gratuliert haben. Auf einmal hatte jeder dran geglaubt – auch Leute, mit denen ich eigentlich gar keinen Kontakt hatte. Und ganz ehrlich, glaube ich immer noch nicht, dass ich dienstags und mittwochs nicht vor dem Fernseher sitze, sondern die Spiele "verpasse", weil ich selbst auf dem Platz stehe.

Hat sich das auch in den Spielen gezeigt oder sind Sie da komplett abgeklärt gewesen? Im ersten Spiel gegen den FC Barcelona wurde ich so um die 70. Minute eingewechselt. Im gleichen Moment ging Coutinho für Ousmane Dembélé runter. Ich stand daneben, später neben Lionel Messi und im nächsten Spiel neben Cristiano Ronaldo. Das ist wie ein Tagtraum. Ich habe mich erwischt, dass ich staunend wie ein kleiner Junge einfach dastand, weil ich die Jungs sonst nur auf der Konsole in FIFA spiele.

Waren Sie enttäuscht, nur eingewechselt worden zu sein? Ja klar, ich habe mein ganzes Leben und jeden Tag auf so einen Moment hingearbeitet. Ich bin ja nicht davon ausgegangen, dass das wirklich klappt, dann ist es soweit und ich sitze auf der Bank. Aber wir hatten vor und nach dem Spiel wichtige Partien in der Liga und der Trainer wollte mir eine Pause geben. Ich habe gespielt, da wäre ich schön blöd, wenn ich mich auch noch aufrege. Ich bin dankbar, dabei sein zu dürfen.

Wie bewerten Sie Ihre persönliche Leistung und die Ihres Teams bisher im Turnier? Wir wussten sofort, wer die ersten Zwei in unserer Gruppe sind. Das Ziel, auf den dritten Platz zu gehen, war klar. Wir wollen in die Europa League und versuchen, dort anzugreifen. Wir haben zuletzt gegen Turin ein super Spiel gemacht, das 1:1 bis in die 91. Minute gehalten und in der 92. Minute ein dummes Gegentor gekriegt. Gegen eine der besten Mannschaften der Welt ist 1:2 ein gutes Ergebnis, aber wir fühlten uns, als hätten wir eine richtige Klatsche gekriegt. Das 1:1 hätte sich wie ein großer Sieg angefühlt. Als Defensivspieler, der gern mit nach vorne geht, ist es gegen die Top-Teams schwer. Da fokussiert man sich auf die Defensive. Das habe ich, denke ich, ordentlich gemacht und speziell in den letzten beiden Spielen haben wir sehr sauber verteidigt.