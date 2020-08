Pro und Contra zum aktuellen Champions-League-Modus: Tolle Innovation oder Ärgernis für Fans?

Abseits der Spiele wird beim Finalturnier der Champions League vor allem über ein Thema diskutiert: Den Modus. Aufgrund der der Corona-Pandemie wurde die Königsklasse in diesem Jahr ab dem Viertelfinale an nur einem Ort ausgetragen. Auf Hin- und Rückspiele wurde verzichtet, die Entscheidung über den Einzug in die nächste Runde fiel in lediglich einer Partie. Obwohl diese Prozedere viele Fürsprecher fand, dürfte es keine Zukunft haben. UEFA-Präsident Alekander Ceferin schloss eine Wiederholung aus und verwies auf den Terminkalender - dabei dürfte er allerdings auch ausbleibende Einnahmen im Kopf gehabt haben. Denn: Weniger Spiele bedeuten auch für den verband weniger Geld. Doch es gibt noch weitere Punkte, die für oder gegen die Beibehaltung des diesjährigen Modus sprechen. Die SPORTBUZZER-Redakteure Sönke Gorgos und André Batistic beleuchten diese in einem Pro und Contra.

Pro: Nur Mut, UEFA! Der neue Modus hat Zukunft von SPORTBUZZER-Redakteur Sönke Gorgos

Abgesagte Großveranstaltungen, finanzielle Ungewissheit und leere Stadien: Das Jahr 2020 brachte dem Sport vieles Schlechte. Doch die chaotischen Monate der Corona-Pandemie sorgen im oft so routinierten Fußball auch für (unfreiwillige) Innovationen - zum Beispiel den diesjährigen K.o.-Modus in der Champions League. Bei einem Blitzturnier gab es ab dem Viertelfinale in nur einem Spiel die Entscheidung über Aus oder Weiterkommen. Die eingedampfte Variante des üblichen Schemas mit Hin- und Rückspiel begeistert Fans, Experten und Beteiligte gleichermaßen. Sie sollte, obwohl UEFA-Präsident Aleksander Ceferin das mit Blick auf den Terminkalender voreilig ausgeschlossen hat, auf jeden Fall eine Zukunft haben.

Denn all das, was vorher vielen sauer aufstieß - Achtel- und Viertelfinals, die sich über mehrere Monate erstreckt haben, Hinspiele, die zu langweiligem Rasenschach wurden, weil keine Mannschaft sich vorschnell aus der Deckung wagen wollte, oder Rückspiele, in denen es um überhaupt nichts mehr ging - ist plötzlich kein Thema mehr. Die bisherigen Erfahrungen der Blitz-Variante zeigen: Von der ersten Minute an geht die Post ab, Außenseiter haben eine größere Chance, fordern den Favoriten alles ab. In jeder Partie geht es um alles oder nichts, es gibt, wie es der mittlerweile ausgeschiedene ManCity-Profi Ilkay Gündogan dem SPORTBUZZER sagte, "kein Rückspiel und keine Chance auf Wiedergutmachung". Für Zuschauer ist das elektrisierend. Und auch die Spieler haben einen Vorteil, schließlich wird ihnen durch weniger Spiele auf dem Weg zum Finale eine Belastung genommen.

Genau wie Gündogan fühlt sich auch Bayern-Vorstand Oliver Kahn an eine WM oder EM erinnert - Turniere also, die allen wegen Hochspannung und großen Fußball-Momenten in Erinnerung bleiben. Der straffe Zeitplan sollte kein Hindernis sein, einen Platz für ein Finalturnier der Königsklasse zu finden, das den ohnehin schon tollen Wettbewerb veredeln würde - zum Wohle des Fußballs und der Fans. Nur Mut, UEFA!

Contra: Dieser Modus wird zu einem Ärgernis für Fans von SPORTBUZZER-Redakteur André Batistic

Ja, die Spiele beim Finalturnier der Champions League waren durchweg hochklassig. Ja, der K.o.-Modus wie bei einer WM oder einer EM sorgte für die Extraportion Nervenkitzel. Allerdings sollte es die UEFA bei diesem einen Finalturnier belassen - auch den Fans zuliebe. Sollten diese irgendwann einmal wieder in die Stadien zurückkehren dürfen, wäre es ihnen gegenüber auch nur fair, nicht nur manchen Vorrunden-Langweiler live in der heimischen Arena sehen zu dürfen - sondern auch die Top-Klubs, wenn der eigene Verein denn die Vorrunde überstanden haben sollte.

Alle K.o.-Spiele wie jetzt an einem festen Ort auszutragen, würde die Fans, die sich teilweise seit Jahren auf den Europacup im eigenen Stadion freuen, eher vergraulen und noch weiter weg vom Fußball treiben. Zudem hat nicht jeder Anhänger Geld für teure Reisen zu den Endrunden-Turnieren. Ein Problem für Klubs wären derweil fehlende Einnahmen. Es ist durchaus üblich, dass Vereine im Vergleich zu Bundesliga-Spielen den Preis für einen Sitzplatz bei Europapokal-Abenden um ein Vielfaches erhöhen. Wie sollen diese Einnahmen-Verluste bei einem Finalturnier aufgefangen werden? Allein deshalb machen Hin- und Rückspiel jeweils im eigenen Stadion auch Sinn.

