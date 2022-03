Champions League: OSC Lille gegen den FC Chelsea live im TV und Online-Stream sehen

Der OSC Lille empfängt im Champions-League-Achtelfinalrückspiel am Mittwochabend (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) den FC Chelsea. Lille hat nichts zu verlieren. Das Erreichen des Champions-League-Achtelfinals war ein absoluter Erfolg. Dennoch sollte der FC Chelsea den Außenseiter nicht unterschätzen: Sowohl gegen RB Salzburg als auch gegen den FC Sevilla konnte das Team von Cheftrainer Jocelyn Gourvennec in der Königsklasse jeweils Überraschungssiege einfahren. Besonders im Fokus steht beim OSC Star-Stürmer Jonathan David. Der Kanadier traf in dieser Saison bereits zwölf Mal im Ligabetrieb, dazu drei Mal in der Königsklasse.

