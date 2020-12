Champions League: Paris Saint-Germain gegen Basaksehir Istanbul live im TV und Online-Stream sehen

Live im TV und Online-Stream: So seht ihr das Champions-League-Spiel zwischen Paris Saint-Germain gegen Basaksehir Istanbul am 6. Spieltag der Gruppenphase. Das Skandalspiel des Jahres wurde wegen Rassismus-Vorwürfen am Dienstag in der 13. Minute abgebrochen. Am heutigen Mittwoch wird die Partie fortgesetzt.