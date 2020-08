Noch nie Halbfinale: Die bittere Champions-League-Bilanz von PSG - Tuchel will sich "nicht nerven lassen"

Vor dem Viertelfinal-Duell von Paris Saint-Germain gegen Atalanta Bergamo (ab 21 Uhr hier im SPORT BUZZER-Liveticker ) dürfte Trainer Thomas Tuchel besorgt zurückschauen. Die Bilanz des aktuellen französischen Meisters in der Champions League lässt seit Jahren zu wünschen übrig. Noch nie hat es das Star-Ensemble von PSG es ins Halbfinale geschafft - so war der Traum vom Henkelpott stets früh ausgeträumt.

Das kommt vor allem bei den katarischen Klub-Besitzern nicht gut an. Tuchel weiß das - will sich aber nicht von den hohen Erwartungen unter Druck setzen lassen. „Es ist immer das Gleiche, es langweilt mich auch ein bisschen. Ich verstehe es auch nicht, warum es in Frankreich so ein großes Thema ist“, sagte der 46-Jährige dem Streamingdienst DAZN zum Titel-Anspruch bei PSG. Andere Teams würden bei dem Versuch auch scheitern, weil „die Gegner saustark sind. Deshalb lohnt es sich auch nicht, darauf zu reagieren, sich verunsichern und nerven zu lassen.“