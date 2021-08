Champions-League-Quali: PSV Eindhoven gegen Benfica Lissabon live im TV und Online-Stream sehen

Das Playoff-Hinspiel in der Champions-League -Qualifikation am vergangenen Mittwoch verlief für die PSV Eindhoven nicht wie geplant. Mit 1:2 musste sich das Team um die deutschen Legionäre Mario Götze und Philipp Max gegen Benfica Lissabon geschlagen geben. Nun stehen die Niederländer gehörig unter Druck. Die Generalprobe in der Liga verlief zumindest schon einmal erfolgreich. Gegen Canbuur Leeuwarden schoss sich die PSV mit einem 4:1 auf Rang zwei der Eredivisie.

Gegner Benfica Lissabon geht dennoch mit einem Vorsprung ins Rückspiel. Dank der Treffer von Julian Weigl und Rafa darf die Mannschaft von Jorge Jesus vom Einzug in die Gruppenphase der Champions League träumen. Und auch die Form spricht für die Portugiesen. In der laufenden Pflichtspielsaison gewann Benfica bislang ausnahmslos jede Partie. In der portugiesischen Eliteklasse steht man durch aufgrund des schlechteren Torverhältnisses auf Platz zwei hinter Stadtrivale Sporting. Die PSV ist also gewarnt.