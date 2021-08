Champions-League-Quali: Benfica Lissabon gegen PSV Eindhoven live im TV und Online-Stream sehen

Die Playoffs der Champions-League-Qualifikation sind die letzte Hürde vor dem Einzug in die europäische Königsklasse. An diesem Mittwoch trifft Benfica Lissabon zum Playoff-Hinspiel im Estadio da Luz auf die PSV Eindhoven (21.00 Uhr). In der dritten Qualifikationsrunde setzte sich Benfica Lissabon, der portugiesische Tabellen-Dritte der vergangenen Saison, sowohl im Hinspiel als auch im Rückspiel mit 2:0 souverän gegen Spartak Moskau durch. Mit Keeper Odysseas Vlachodimos (ehemals VfB Stuttgart), Mittelfeldspieler Julian Weigl (ehemals BVB) und Stürmer Luca Waldschmidt (ehemals Freiburg, HSV und Eintracht Frankfurt) mischen drei Deutsche in Benficas Team mit. In der Liga erwischte die Mannschaft von Trainer Jorge Jesus einen Auftakt nach Maß: Mit zwei Siegen aus zwei Spielen belegen die Lissabonner den dritten Tabellenplatz. Im vergangenen Jahr verpassten sie den Einzug in die Königsklasse, nahmen zuvor allerdings zehn Jahre in Folge teil.

