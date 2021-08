Champions-League-Quali kompakt: Götze und die PSV Eindhoven sicher in den Playoffs – auch Monaco weiter

FC Midtjylland - PSV Eindhoven 0:1 (0:0) - 0:4 nach Hin- und Rückspiel

Die PSV Eindhoven steht in den Playoffs der Champions League. Dem Team von Trainer Roger Schmidt genügte am Dienstagabend im Rückspiel der 3. Qualifikationsrunde gegen den dänischen Klub FC Midtjylland ein später Treffer zum 1:0 (0:0)-Sieg. Spielmacher Mario Götze, der beim deutlichen 3:0 im Hinspiel noch geglänzt und ein Tor selbst erzielt sowie zwei Treffer eingeleitet hatte, stand 76 Minuten auf dem Platz, konnte jedoch keine nennenswerte Aktion verzeichnen. Der 29-Jährige hatte bei der Vorstellung von Bundestrainer Hansi Flick zuletzt Lob eingeheimst und kann sich mit seinem Formhoch Hoffnungen auf eine Rückkehr in die DFB-Elf machen.

Bereits nach dem klaren Erfolg in Spiel eins standen die Niederländer mit einem Bein in der nächsten Runde. Davon ließen sich die Schmidt-Schützlinge auch in Dänemark nicht mehr abbringen. Bereits in der Anfangsphase vergaben Eran Zahavi, Götze und Cody Gakpo bereits gute Gelegenheiten, das ohnehin schon deutliche Resultat weiter auszubauen. Auch im zweiten Durchgang blieben zwingende Torraumszenen über weite Strecken Mangelware. Erst in der Nachspielzeit traf Bruma zum späten Sieg (90.+3).In den Playoffs geht es für Götze und Co. nun gegen den Sieger der Begegnung zwischen Spartak Moskau und Benfica Lissabon (Hinspiel 0:2) um die deutschen Profis Julian Weigl und Luca Waldschmidt. Die Playoff-Partien werden am 17./18. sowie dem 24./25. August ausgetragen.