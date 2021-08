Champions-League-Quali kompakt: Weigl-Klub schlägt Götze und PSV - Benfica hat Gruppenphase vor Augen

Auch bei PSV standen zwei Deutsche auf dem Platz: Neben Außenverteidiger Philipp Max spielte mit Mario Götze auch der wiedererstarkte Weltmeister von 2014 in der Startelf. Götze, der nach vier Treffern in den letzten sechs Spielen und dem Supercup-Titel in Holland erneut selbstbewusst auftrat und abermals eine starke Leistung als Spielmacher hinter Spitze Eran Zahavi bot, konnte die Niederlage jedoch nicht verhindern. In den Qualifikationsrunden zuvor sorgte der ehemalige Dortmunder noch für mächtig Wirbel. Beim 3:0-Sieg im Hinspiel der dritten CL-Qualifikationsrunde gegen den dänischen Klub FC Midtjylland war der Ex-Dortmunder an allen Treffern entscheidend beteiligt (zwei Vorlagen, ein Tor) entscheidend beteiligt gewesen. Max war am ersten Gegentreffer mitbeteiligt, indem er zu spät gegen den Torschützen Silva in den Zweikampf kam.