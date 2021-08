Vor den Playoff-Entscheidungen: Diese Deutschen kämpfen um die Champions League

Welche Teams aus der Bundesliga den deutschen Fußball in der kommenden Saison in der Champions League vertreten, ist bereits seit Monaten klar: Der FC Bayern , RB Leipzig , der BVB und der VfL Wolfsburg . Die vier Teams schlossen die Spielzeit 2020/21 auf den ersten vier Plätzen der Tabelle ab. Die deutsche Beteiligung ist trotzdem hoch, wenn an diesem Dienstag und Mittwoch (jeweils 21 Uhr/Sky, Amazon Prime und DAZN) europäische Mannschaften um den Einzug in die Königsklasse kämpfen. In den Playoff-Hinspielen gilt es, sich eine gute Ausgangsposition zu verschaffen, bevor in der kommenden Woche endgültig die letzten sechs der insgesamt 32 Teilnehmer ermittelt werden. 18 Deutsche, die bei Champions-League-Aspiranten unter Vertrag stehen, sind dann dabei.

Karim Adeyemi: Auch der 19 Jahre alte Münchner gewann mit der deutschen U21 in diesem Jahr den Europameistertitel. In den K.o.-Spielen kam der Mittelstürmer zu drei Kurzeinsätzen. Der Linksfuß wechselte 2018 für eine Ablöse von 3,35 Millionen Euro (transfermarkt.de) aus der Jugend der SpVgg Unterhaching nach Salzburg.

Mergim Berisha: Der 23-Jährige ist einer der U21-Europameister von 2021 . Im Team von Stefan Kuntz lief der gebürtige Berchtesgadener in allen Turnier-Partien als Offensivakteur in der Startformation auf. Im ersten Spiel gegen Ungarn legte er das 3:0 für Ridle Baku auf. Berisha kommt aus der Salzburger Jugend, seine einzige Station in Deutschland war eine Leihe zum 1. FC Magdeburg über sechs Monate (2018). Derzeit laboriert der 23-Jährige an einer Adduktorenverletzung.

AS Monaco (gegen Shachtar Donezk, Dienstag, 21 Uhr, Sky Sport Austria 3 HD und Amazon Prime)

Alexander Nübel: Im Trophäenschrank des gebürtigen Paderborners stehen eine Meisterschale, der deutsche Supercup und der der UEFA. Gespielt hat Nübel in seiner Zeit beim FC Bayern bisher allerdings kaum. Für ihn war einfach kein Vorbeikommen an Manuel Neuer – nicht mal in vermeintlich unwichtigeren Spielen. Auch die wollte Weltmeister Neuer stets selbst spielen. Seit dieser Saison ist der 24-jährige Nübel für zwei Jahre an die AS Monaco ausgeliehen. Unter Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac soll der 17-fache U21-Nationalspieler Spielpraxis sammeln. In 46 Bundesliga-Spielen für den FC Schalke 04 (2015-2020) blieb der designierte Neuer-Nachfolger 13 mal ohne Gegentor.

Ismail Jakobs: Der U21-Europameister kam in diesem Sommer vom 1. FC Köln nach Monaco. Der linke Mittelfeldspieler kann bereits auf 43 Bundesliga-Spiele zurückblicken und wird auch in seiner ersten Saison bei der AS Monaco eine Rolle spielen. In der CL-Quali wurde er in beiden Spielen gegen Sparta Prag eingewechselt, zu Hause legte er beim 3:1-Erfolg einen Treffer vor.

Kevin Volland: Ex-Bundestrainer Joachim Löw nahm den 29 Jahre alten Stürmer in diesem Sommer mit zur EM und wechselte ihn zwei mal – gegen Frankreich und Ungarn – kurz vor Schluss ein. 247 Bundesliga-Spiele hat Volland von 2012 bis 2020 für die TSG 1899 Hoffenheim und Bayer 04 Leverkusen gemacht. Ausgebildet wurde der Sohn des Eishockey-Nationalspielers Andreas Volland bei 1860 München.