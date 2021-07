Champions-League-Qualifikation: Drei Mal Zahavi, Götze doppelt – Eindhoven nach Gala mit einem Bein weiter

Nach dem Wiederanpfiff war in der 51. Minute Götze erfolgreich, ehe erneut der überragende Zahavi (84.) sein drittes Tor markierte. Götze (88.) überraschte dann kurz vor Schluss mit einem Kopfballlupfer Galatasaray-Keeper Fernando Muslera und stellte den Endstand her. Das Rückspiel findet in einer Woche statt. Bei einem Einzug in die dritte Qualifikationsrunde würde Eindhoven entweder auf Celtic Glasgow oder den dänischen Vertreter FC Midtjylland treffen (Hinspiel 1:1).

Überraschungen hielten sich in der 2. Qualifikations-Runde in Grenzen: So setzte sich etwa Malmö FF aus Schweden mit 2:1 gegen die Finnen von HJK Helsinki durch. Olympiakos Piräus gewann 1:0 gegen Neftci Baku und Dinamo Zagreb hielt Omonia Nikosia mit 2:0 in Schach. Roter Stern Belgrad musste allerdings eine empfindliche 1:2 Niederlage bei Kairat Almaty in Kasachstan hinnehmen und steht im Rückspiel nun ebenso unter Druck wie Sparta Prag, das 1:2 bei Rapid Wien verlor. Nach Unentschieden im ersten Aufeinandertreffen versprechen die Rückspiele zwischen Celtic Glasgow und Midtjylland sowie zwischen Slovan Bratislava und den Young Boys Bern Spannung.