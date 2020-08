Das Quiz vor dem Re-Start: Was weißt Du noch aus dieser Champions-League-Saison?

Das Warten hat ein Ende! Die Champions League startet am Freitag mit den Achtelfinal-Rückspielen zwischen Manchester City und Real Madrid (Hinspiel: 2:1) sowie der Partie zwischen Juventus Turin und Olympique Lyon (0:1, beide Spiele um 21 Uhr) in den Saison-Endspurt. Nachdem die Königklasse aufgrund der Corona-Pandemie für knapp fünf Monate pausierte, beginnt nun direkt die heiße Phase - auch für den FC Bayern München, der am Samstag mit dem Rückspiel gegen den FC Chelsea (3:0) ins Geschehen eingreift. Die Gewinner qualifizieren sich für das Finalturnier, dass in K.o.-Spielen vom 12. bis 23. August in Lissabon stattfindet.

Vor dem Re-Start kannst du hier dein Champions-League-Knowhow testen!