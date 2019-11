Wird es ein historischer Abend? In der Partie RB Leipzig gegen Benfica Lissabon am Mittwoch (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) ist für die Roten Bullen erstmals und vor allem vorzeitig der Sprung in eine Knockout-Phase in der Champions League drin!

Im fünften Spiel in Gruppe G kann Leipzig schon mit einem Unentschieden ins Achtelfinale einziehen. Das Hinspiel hat der Bundesligist in Lissabon mit 2:1 gewonnen. Leipzig ist von der True Form her in bestechender Verfassung: Die letzten fünf Pflichtspiele gewannen die ,,Nagelsmänner" allesamt. Allerdings muss Julian Nagelsmann neben Abwehrchef Willi Orban mit Tyler Adams, Kevin Kampl und Hannes Wolf eine Reihe von Spielern ersetzen. Stefan Ilsanker ist zudem für die Champions League nicht gemeldet. Benfica muss ohne den Ex-Frankfurter Haris Seferovic auskommen.

DURCHKLICKEN: RB Leipzig in der Champions League 13.09.2017: Endlich ist es soweit. RB Leipzig gibt gegen den AS Monaco sein Debüt in der Champions League und schlägt sich am historischen ersten Abend wacker. ©

Anzeige

Ganz Fußball-Deutschland schaut am Mittwochabend nach Leipzig. ,,Ich drücke morgen auf jeden Fall die Daumen. Es ist wichtig, dass die deutschen Mannschaften in den europäischen Wettbewerben möglichst weit kommen. Und Leipzig ist da aktuell auf einem sehr guten Weg”, sagt Weltmeister Philipp Lahm. Auf einem sehr guten Weg sieht Nagelsmann auch seinen Torjäger Timo Werner (23). ,,Timo ist sehr gefährlich und er hat eine extrem gute Trefferbilanz. Wernn man ihn richtig unterstützt, dann erzeugt er fast immer gefährliche Situationen für den Gegner. Diese Entwicklung wird im Laufe des Jahres weitergehen", so der Coach am Dienstag bei der Pressekonferenz in Leipzig, ,,davon bin ich überzeugt." RBL-Regisseur Emil Forsberg (28) am Dienstag: ,, wäre fantastisch, das Achtelfinale zu erreichen. Wir können uns dann gegen die besten Teams und besten Spieler beweisen. Fußballer leben für Spiele und Momente wie diese. Ich denke, dass das ein gutes Spiel wird. Benfica ist eine großartige Mannschaft. Ich erwarte, dass das eine Partie zwischen zwei Mannschaften wird, die beide Fußballspielen können." Als Gruppensieger steht der FC Bayern München nach seiner 6:0 (1:0)-Gala am Dienstagabend bei Roter Stern Belgrad schon fest, Bayer Leverkusen wird dank des 2:0 (1:0)-Erfolgs im direkten Duell bei Lokomotive Moskau auf jeden Fall in der Europa League weiterspielen dürfen.

15 ehemalige Spieler von Benfica Lissabon und was aus ihnen wurde Für diese Klubs spielen die ehemaligen Benfica-Profis Maxi Pereira, Ederson, Nemanja Matić & Co. heute! ©

Ob der portugiesische Tabellenführer Benfica Lissabon nach der Winterpause noch dabei ist, hängt von der Partie in Leipzig ab. Die Mannschaft von Trainer Bruno Lage hat bei ihren Fans einen Liebesentzug gespürt, trotz Platz eins in der heimischen Liga. ,,Wir zeigen nicht das, was wir uns wünschen", klagt Benficas Sportdirektor Rui Costa, ,,es ist schwierig, aber nicht unmöglich, in dieser Gruppe noch weiterzukommen." Benfica verlor bereits fünf seiner Gastspiele in Deutschland und hat in Gruppe G nur drei Punkte. Für die Adler ist also auch das Parallelspiel Zenit St. Petersburg gegen Olympique Lyon (18.55 Uhr) von Bedeutung. Leipzig ist bei Unentschieden durch, selbst wenn St. Petersburg ,,OL" schlagen sollte. Der direkte Vergleich gegen die Russen ging an RBL.

​51 RB-Leipzig-Spieler und was aus ihnen geworden ist Joshua Kimmich, Ante Rebic und Daniel Frahn spielten für RB Leipzig. Der SPORTBUZZER zeigt 50 ehemalige RB-Profis und was aus ihnen wurde. ©

Wie sehe ich das Spiel RB Leipzig gegen Benfica Lissabon live im Stream und im TV?

Der Streamingdienst DAZN zeigt das Spiel RB Leipzig gegen Benfica Lissabon am Dienstag ab 18.55 Uhr live und exklusiv. Reporter ist Lukas Schönmüller, als Experte mit dabei: Sebastian Kneißl. Ein Abo ist erforderlich. Der Streamingdienst kostet monatlich 11,99 Euro. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel RB Leipzig gegen Benfica Lissabon am Mittwoch auch, aber nur in seiner Konferenzschaltung (Optionskanal: Sky Sport 1). Konferenzredakteur ist Frank Buschmann.

Wird RB Leipzig gegen Benfica Lissabon live im Free-TV übertragen?

Nein! Sky und DAZN teilen sich seit 2018 die Exklusivrechte. Seither gibt es keine Champions-League-Liveübertragungen mehr im Free-TV. NITRO zeigt am Donnerstag im Rahmen seiner Europa-League-Übertragung längere Zusammenfassungen der deutschen Champions-League-Spiele.

Gibt es einen Live-Stream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Live-Stream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Ja! DAZN-Neukunden können das Spiel RB Leipzig gegen Benfica Lissabon in der Tat kostenfrei sehen. Neukunden erhalten einen Freimonat. Wer diese Bindung nicht eingehen will, dem bietet das Internet natürlich Alternativen, um nicht für den Livestream für das CL-Spiel RB Leipzig gegen Benfica Lissabon bezahlen zu müssen. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Mittwoch einen Live-Ticker zum Spiel RB Leipzig gegen Benfica Lissabon an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 20.45 Uhr.