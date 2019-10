Champions League: RB Leipzig gegen Olympique Lyon live im TV und im Online-Stream sehen

Olympique Lyon kam zum Start nur zu einem 1:1 gegen Zenit St. Petersburg. Leipzigs Europa-League-Gegner aus der Saison 2017/2018 stellt sich am 23. Oktober in der Red Bull Arena vor. Vorher wollen die Bullen aber dafür sorgen, dass Lyons Negativ-Serie bei Europapokalspielen in Deutschland anhält. ,,OL" hat keines der letzten vier Spiele gegen einen Bundesligisten in Europa League oder Champions League gewinnen können. Mit der TSG 1899 Hoffenheim punktete Julian Nagelsmann in der letztjährigen Gruppenphase zwei Mal. Insgesamt zu wenig, um mit den Kraichgauern eine Runde weiterzukommen. Das will der ehrgeizige Coach nun mit den Leipzigern nachholen. ,,Es liegt allein an uns, mit welcher Haltung und Aggressivität wir ins Spiel gehen", sagte Nagelsmann am Dienstagabend bei der Pressekonferenz in Leipzig, ,,die Mannschaft hat die Niederlage gegen Schalke gut verdaut." Das 1:3 gegen die Knappen stürzte Leipzig am Samstag von der Tabellenspitze der Bundesliga.