RB Leipzig muss im vierten Gruppenspiel der Königsklasse endlich die ersten Punkte einfahren, damit ein Überwintern im Europapokal wenigstens mit dem 3. Tabellenplatz in der Europa League, in Reichweite bleibt. Vier Punkte Abstand haben die Leipziger auf Club Brügge. Nachdem man am vergangenen Spieltag bitter mit 2:3 in Paris verlor, soll in der heimischen Red Bull Arena jetzt die Revanche gelingen. Mit elf Gegentoren stellt Leipzig die schlechteste Abwehr des bisherigen Wettbewerbs. Wenn man gegen PSG (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) zumindest einen Punktgewinn erzielen möchte, ist dringend mehr Disziplin in der Abwehrreihe gefordert - gegen Mbappé, Neymar und Co. ein nicht ganz so einfaches Unterfangen.

