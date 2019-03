Champions League: Real Madrid gegen Ajax Amsterdam live im TV und Online-Stream schauen

Der Krisenfall Real Madrid setzt in seiner sportlichen Not auf einen deutschen Talisman. Schiedsrichter Felix Brych soll dem Champions-League-Titelverteidiger im Achtelfinal-Rückspiel gegen Ajax Amsterdam einmal mehr Glück bringen. Die Statistik sagt: Wenn der Münchner Brych pfeift, verliert Real nicht. In acht Partien gab es sechs Siege und zwei Remis, das Weiterkommen am Dienstag (21 Uhr) wäre damit sicher. Das stärkt den Aberglauben der Königlichen, die nach zwei Schlappen gegen Erzrivale FC Barcelona zwischen Hoffnung und Panik schwanken. "Die ganze Saison steht auf dem Spiel", stellte der TV-Sender Cuatro fest.

Das Team um den zuletzt heftig kritisierten Toni Kroos hat zwar das Hinspiel gegen Ajax 2:1 gewonnen, doch das jüngste Formtief hat den Glauben an den Rekordsieger der Fußball-Königsklasse erschüttert. In der Liga abgeschlagen, im Pokal gescheitert - die Champions League ist die letzte Titelchance für Real. "Wir stehen vor einem sehr gefährlichen Spiel. Der Gegner hat nichts zu verlieren. Es werden sehr komplizierte 90 Minuten", sagte Weltfußballer Luka Modric.

Dem Vize-Weltmeister aus Kroatien zufolge hat das Real-Ensemble seine Zuversicht aber noch nicht verloren. "Madrid wird immer totgesagt, aber wir stehen immer wieder auf", sagte der 33-Jährige. Neben der Torflaute macht in Madrid vor dem Spiel gegen Ajax auch die Heimschwäche Sorgen. Zuletzt gab es im Estadio Santiago Bernabéu drei Niederlagen in Serie. Das erlebte Real zuletzt vor 15 Jahren.