Warum Real Madrid den FC Chelsea so fürchtet - und die "Blues" den Titel schon fast sicher haben

Kein Verein in Europa hat eine erfolgreichere Historie im wichtigsten internationalen Klub-Wettbewerb als Real Madrid. 13-mal holten die Königlichen bereits den Titel - sechsmal im Europapokal der Landesmeister, siebenmal seit der Umbenennung in Champions League. Zudem gelang dem Klub aus der spanischen Hauptstadt als einzigem das lange für unmöglich gehaltene Kunststück, den Titel in dem Wettbewerb zu verteidigen - sogar zweimal. Die beiden Triumphe im UEFA-Cup 1985 und 1986 baucht man fast gar nicht erwähnen, um zu dem Schluss zu kommen, dass Real Madrid der erfolgreichste Klub in UEFA-Wettbewerben ist.

Anzeige