Kommt es wieder zu einem englischen Finale in der Königsklasse? Der amtierende Premier-League-Champion Manchester City kann dafür sorgen. Bereits im vergangenen Jahr hatte das Star-Ensemble von Trainer Pep Guardiola im Endspiel des bedeutendsten europäischen Klub-Wettbewerbs eine Hand am Henkel-Pott, musste sich gegen Liga-Konkurrent FC Chelsea jedoch geschlagen werden. Für einen erneuten Anlauf auf den Titel muss es im Santiago Bernabeu klappen. Die Voraussetzungen sind nach dem Hinspiel-Sieg gut, zumal die "Citizens" zuletzt vier Partien in Folge gewannen und dabei jeweils mindestens drei Tore erzielten. Auch bei der Generalprobe schoss sich die Guardiola-Elf gegen Leeds United (4:0) schon einmal warm – möglicherweise für ein nächstes Spektakel gegen die "Königlichen".