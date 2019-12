Champions League: ZDF bestätigt Final-Übertragungen - Verhandlungen über weiteres Rechtepaket

Das ZDF hat sich die Übertragungsrechte der Champions-League-Endspiele 2022 bis 2024 gesichert, verhandelt aber noch über ein Medienpaket für eine Höhepunkte-Sendung. Das bestätigte ZDF-Sprecher Alexander Stock am Donnerstag. „Gespräche über die Zusammenfassungen der Spiele der Champions League am Mittwochabend sind mit der UEFA noch nicht komplett abgeschlossen“, sagte Stock in einer Mitteilung.