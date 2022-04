Bericht: Weitere Champions-League-Reform angedacht - Final-Four-Turnier möglich

Rund um die 2024 bevorstehende Reform der Champions League gibt es offenbar weitere Erwägungen, den prestigeträchtigsten und lukrativsten europäischen Klub-Wettbewerb zu modifizieren. Laut eines Berichts der seriösen englischen Tageszeitung The Times könnten Halbfinal-Duelle mit Hin- und Rückspielen künftig gestrichen und der Sieger der Königsklasse in einem Final-Four-Format ermittelt werden.

Wie bereits in der aufgrund der Corona-Pandemie verkürzten Saison 2019/2020 würden die Vorschlussrunden-Partien und das Endspiel dann in einer sogenannten "Week of Football" gebündelt und an einem Ort stattfinden. 2020 wurde ein solches Mini-Turnier in Lissabon ausgetragen. Den Titel gewann der FC Bayern.