Champions League und Co. vor Reform: ECA-Boss Andrea Agnelli sieht "Durchbruch"

Ungeklärt ist offensichtlich noch, wie die zusätzlichen vier Startplätze verteilt werden. Die ECA präferiert wohl die Zulassung großer Clubs, die sich national nicht qualifizieren konnten, aber in der Vergangenheit Europapokal-Erfolge gefeiert haben. Dagegen hatte sich die Interessengemeinschaft der European Leagues ausgesprochen, die eher die Förderung kleinerer Vereine sehen will. Die Entscheidung über die Reform kann das UEFA-Exekutivkomitee treffen, in dem auch Agnelli sitzt. Am 20. April kommt der UEFA-Kongress aller Nationalverbände zusammen.