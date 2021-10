Champions League kompakt: Ronaldo krönt ManUnited-Comeback – Chelsea siegt mit Havertz-Tor

Manchester United - Atalanta Bergamo 3:2 (0:2)

Manchester United hat sich mit viel Moral einen wichtigen Dreier erkämpft. Die Schützlinge von Trainer Ole Gunnar Solskjaer holten gegen Atalanta Bergamo, das ohne den deutschen Nationalspieler Robin Gosens antrat, nach einem 0:2-Rückstand noch einen 3:2 (0:2)-Sieg. Mario Pasalic (15.) und Merih Demiral (29.) hatten die Italiener vermeintlich auf die Siegerstraße gebracht. Der Anschlusstreffer durch Marcus Rashford kurz nach der Pause (53.) hielt die Hoffnungen der Red Devils jedoch am Leben. Harry Maguire (75.) glich aus, ehe Superstar Cristiano Ronaldo doch noch für den Sieg sorgte (81.). Die Italiener fallen durch die Pleite mit vier Zählern auf dem Konto auf Rang zwei zurück. Manchester United, das nach zwei sieglosen Pflichtspielen in Serie wieder gewann, springt indes mit sechs Punkten auf den ersten Platz.

FC Chelsea - Malmö FF 4:0 (2:0)

Titelverteidiger FC Chelsea hat sich mit einer souveränen Vorstellung den zweiten Gruppensieg im laufenden Wettbewerb gesichert. Die Londoner setzten sich am Mittwoch gegen Malmö FF deutlich mit 4:0 (2:0) durch. Ex-Bundesliga-Verteidiger Andreas Christensen sorgte für die Führung des Favoriten (9.), Jorginho legte per Strafstoß (21.) noch vor der Pause für die Blues, bei denen sowohl Angreifer Romelu Lukaku als auch DFB-Stürmer Timo Werner im Lauf des ersten Durchgangs verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, nach. Der eingewechselte Kai Havertz (48.) und Jorginho mit seinem zweiten Elfmeter-Tor (57.) machten nach dem Seitenwechsel den Deckel drauf. Die Schützlinge vom deutschen Trainer Thomas Tuchel rehabilitierten sich damit für die Niederlage gegen Juventus Turin (0:1) am vergangenen Königsklassen-Spieltag und stehen dank des dritten Pflichtspielerfolgs in Serie mit sechs Punkten aus drei Partien auf Rang zwei des Tableaus. Malmö bleibt indes punkt- und torlos Tabellenletzter und hat nur noch theoretische Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale.

Zenit St. Petersburg - Juventus Turin 0:1 (0:0)

Juventus Turin hat den perfekten Start in die Champions-League-Saison geschafft. Die "Alte Dame" siegte bei Zenit St. Petersburg dank eines späten Treffers mit 1:0 (0:0) und machte mit dem dritten Erfolg im dritten Spiel einen großen Schritt im Rennen um das Achtelfinale. Dejan Kulusevski gelang kurz vor dem Schlusspfiff der entscheidende Punch (86.). Mit neun Punkten bleibt Juve weiter ohne Gegentreffer und Niederlage mit drei Zählern vor dem FC Chelsea auf dem ersten Platz in Gruppe H. Zenit fällt auf Rang drei zurück und liegt nun drei Punkte hinter den zweitplatzierten Londonern.

Young Boys Bern - FC Villarreal 1:4 (0:2)

Der FC Villarreal jubelt über den ersten Dreier in der diesjährigen Champions-League-Auflage. Das Team von Coach Unai Emery setzte sich gegen den ManUnited-Bezwinger Young Boys Bern mit 4:1 (2:0) durch. Yeremi Pino (6.) brachte die Spanier früh in Front, Gerard stellte nur zehn Minuten später die Weichen bereits in der Anfangsphase auf Sieg (16.). Der Anschlusstreffer durch Meschak Elia (77.) kam zu spät. Alberto Moreno (88.) und Samu Chukwueze (90.+2) erhöhten sogar noch. Villarreal, das in der spanischen La Liga derzeit in der Krise steckt und nur auf dem zwölften Tabellenplatz steht, sammelt damit einen wichtigen Dreier im Rennen um das Achtelfinal-Ticket. Die Emery-Elf rückt an Bern (drei Punkte) vorbei auf Platz zwei. Young Boys Bern ist nun indes Schlusslicht in Gruppe F.

OSC Lille - FC Sevilla 0:0