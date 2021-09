Zur neuen Champions-League-Saison: Ex-Bundesliga-Trainer Ralf Rangnick wird Experte bei DAZN 

In der kommenden Woche startet die Champions-League-Saison in ihre neue Spielzeit. Für den Fan ändert sich einiges: Der Pay-TV-Sender Sky hat keine Rechte mehr an der Königsklasse, Streamingdienst DAZN wird zur wichtigsten Anlaufstelle für den Zuschauer. Der Sender überträgt 121 von 137 Spielen des Wettbewerbs exklusiv. Die anderen 16 Partien wird es bei Amazon zu sehen geben. Zudem ist bei DAZN eine klassische Champions-League-Konferenz geplant. Anzeige

Für die neue Saison hat sich der Anbieter mit einem weiteren Experten verstärkt: Ralf Rangnick wird in Zukunft bei DAZN als Experte am Mikrofon sein und dazu in dem neu entwickelten Format "Decoded" (dekodiert) die Klubs der Champions League dezidiert von Jugendarbeit bis hin zu Transferaktivitäten analysieren. "Mir hat es schon immer sehr viel Spaß bereitet, Inhalte zu vermitteln", sagte Rangnick bei seiner Vorstellung. "Ich bin seit mittlerweile über 25 Jahren im Profifußball aktiv und freue mich sehr darauf, allen Zuschauern etwas aus meiner Erfahrung weiterzugeben."

Deutschland-Chef Thomas de Buhr freut sich über seine neueste Verpflichtung. "Ich kenne niemanden im Fußball, der das getan hat, was er getan hat. Er hat bei Vereinen Strukturen und Prozesse geschaffen", lobte de Buhr. "Er weiß, was man besser machen könnte." Seinen Favoriten für den Titel hat Rangnick bereits gefunden: Titelverteidiger FC Chelsea mit Trainer Thomas Tuchel. "Was die Abstände auf Feld angeht, sie sie nahezu perfekt. Bei eigenem Ballbesitz sind sie schwer zu stoppen. Sie sind im Moment für mich das Maß aller Dinge."