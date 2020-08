Spielplan, Prämien, Favoriten: So läuft der Re-Start in Champions League und Europa League

Corona macht alles anders. Mit fünf Monaten Verspätung geht es in Champions League und Europa League weiter. Vor den Finalturnieren müssen in dieser Woche aber noch die restlichen Viertelfinalisten ermittelt werden. Dann starten die Blitzwettbewerbe der Europäischen Fußball-Union in Lissabon und Nordrhein-Westfalen . Der SPORT BUZZER erklärt, was bei Veranstaltungen zu erwarten ist.

Wie sind die Turniere organisiert?

Zunächst müssen noch vier Achtelfinals in der Champions League und sogar acht Partien in der Europa League absolviert werden. Außer den Partien Sevilla - AS Rom (Duisburg) und Inter Mailand - FC Getafe (Gelsenkirchen) finden diese in den Rückspiel-Heimorten statt. Das anschließende Europa-League-Turnier wurde nach Nordrhein-Westfalen vergeben. Spielorte für die Viertelfinals sind Köln, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Duisburg. Die Halbfinals finden in Köln und Düsseldorf und das Endspiel am 21. August in Köln statt.

Lissabon bekam den Vorzug der UEFA vor Frankfurt für das Königsklassen-Turnier. Gespielt wird in den Stadien der Traditionsklubs Benfica, Estádio da Luz, und Sporting, Estádio José Alvalade XXI. Der FC Bayern München muss am Samstag noch in der Allianz Arena sein Rückspiel gegen den FC Chelsea (3:0) absolvieren. RB Leipzig tritt am 13. August gegen Atlético Madrid an.