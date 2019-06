Champions-League-Sieger Jürgen Klopp: Mensch, Trainer, Popstar - "Der neue Beckenbauer" (Teil 3)

Jeden Freitag treffen sich Trainer und Betreuer des FC Liverpool irgendwo in der Stadt. Sie heben ein paar Pints oder gehen etwas essen. Ganz entspannt. Nur ihr Boss ist nicht mehr dabei. „Das will ich meinen Jungs nicht antun“, sagt er. Jürgen Klopp weiß, dass er längst ein Popstar in Liverpool ist. So etwas wie der fünfte Beatle. Wäre er dabei, würde es nichts mit ein paar Bierchen in gemütlicher Runde. Klopp würde in Windeseile jegliches Interesse der übrigen Gäste gehören. Also lässt er seine engsten Vertrauten schweren Herzens allein.