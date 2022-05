Champions-League-Sieger nicht mehr im Supercup? UEFA diskutiert über Final Four zum Saisonstart

Die Europäische Fußball-Union UEFA diskutiert laut einem Bericht der Nachrichtenagentur AP ein Mini-Turnier mit vier Mannschaften zu Beginn einer Saison in einer Stadt. Demnach könnten die besten vier Teams der Champions-League-Vorrunde, die ab 2024 in einem Liga-System ausgespielt wird, an dem Event teilnehmen.

Anzeige