Das 0:0 zum Start gegen den FC Barcelona hat den BVB auch in der Champions League unter Zugzwang gebracht. In der Bundesliga auf Rang acht abgestürzt, ist die Partie Slavia Prag gegen Borussia Dortmund am Mittwoch (18.55 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) in Gruppe F der nächste, ganz wichtige Gradmesser für den deutschen Vizemeister.

Entsprechend gedrückt war die Stimmung im Dortmunder Lager bei Ankunft am Dienstag in der goldenen Stadt.„Es ist der sechste Spieltag, es ist alles noch sehr früh. Es sind nur drei Punkte Rückstand zur Spitze. Aber wir wissen natürlich, dass wir im Moment nicht unseren besten Fußball spielen“, sagte Sebastian Kehl, Leiter der BVB-Lizenzspieler-Abteilung in Prag. Nicht mit in die tschechische Hauptstadt gereist ist Paco Alcácer, der nach einer Reizung der Achillessehne in Dortmund geblieben ist. Dafür ist BVB-Abwehrchef Mats Hummels (30) wieder mit dabei. Bei Borussia Dortmund reagierte man vor allem auf die Trainerdiskussion verstimmt,, die nach den unbefriedigenden Remis gegen Werder Bremen und zuvor in Frankfurt (jeweils 2:2) aufgemacht wurde. Gerüchten zufolge soll Werder-Coach Florian Kohfeldt in Dortmund gehandelt werden. ,,Wir führen keine Trainerdiskussion", bügelte BVB-Sportdirektor Michael Zorc (57) die Frage um Lucien Favre, der bei den Schwarzgelben noch einen Vertrag bis 30. Juni 2021 besitzt, direkt ab.

Der BVB in Noten: Die Einzelkritik zum Unentschieden gegen Werder Bremen Borussia Dortmund hat beim 2:2-Unentschieden gegen Werder Bremen erneut Punkte gelassen. Für den SPORTBUZZER hat Felix Meininghaus die Leistung der BVB-Stars in Noten bewertet - klickt euch durch! ©

Anzeige

Borussia Dortmund geht zwar als Favorit, aber mit dem Malus, in den letzten drei UEFA-Spielen kein eigenes Tor erzielt zu haben, in die Partie bei Slavia Prag. Dem 0:0 gegen den FC Barcelona gingen zwei Spiele gegen Bayern-Gruppengegner Tottenham Hotspur im Champions-League-Achtelfinale 2019 (0:3 / 0:1) voraus. Bei drei Siegen und zwei Unentschieden gegen eine tschechische Mannschaft in der ,,Königsklasse" musste die Borussia noch nie ein Gegentor hinnehmen. Dennoch wusste Slavia Prag, vor dem Start sicherlich als der Underdog in der Gruppe gehandelt, zu überraschen. Bei Inter Mailand kassierte man am ersten Spieltag erst kurz vor Schluss den 1:1-Ausgleich. Die Mannschaft von Trainer Jindrich Trpisovsky (42) hat vier ihrer letzten fünf Pflichtspiele gewonnen, Dortmund nur eines!

Internationale Pressestimmen zu ter-Stegen-Show gegen den BVB Die spanischen Zeitungen feiern Barca-Keeper Marc-André ter Stegen nach seiner starken Leistung gegen den BVB. Der SPORTBUZZER hat die Reaktionen der internationalen Medien auf die ter-Stegen-Show zusammengefasst. ©

,,Es ist eine enorm athletische Mannschaft", lobt Lucien Favre (61) wie gewöhnlich den Gegner, ,,sie laufen sehr viel, defensiv wie offensiv. Zudem haben sie 1:1 gegen Inter Mailand gespielt."

50 ehemalige BVB-Spieler und was aus ihnen wurde Einst für Borussia Dortmund im Einsatz: Was machen Dede, Andreas Möller, Márcio Amoroso und Stéphane Chapuisat heute? ©

Wie sehe ich das Spiel Slavia Prag gegen BVB live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel Slavia Prag gegen Borussia Dortmund am Mittwoch ab 18.55 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Sport 2 (Einzelspiel) und HD. Reporter: Frank Buschmann. In der Konferenz ist Kai Dittmann zu hören.

Wird das Spiel Slavia Prag gegen Borussia Dortmund live im Free-TV übertragen?

Nein! Sky hält die Exklusivrechte. Eine längere Zusammenfassung der Partie Slavia Prag gegen den BVB gibt es ab 0 Uhr im frei zu empfangenden Sky-Sender Sky Sport News HD bzw. am Donnerstag am Rande der Europa-League-Live-Übertragung bei NITRO. Der ,,Fan-Talk" bei SPORT 1 führt im Free-TV ab 19.30 Uhr ohne Bewegt-Bilder und auch ohne Standfotos durch den Champions-League-Abend.

Gibt es einen Live-Stream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das CL-Spiel Slavia Prag gegen BVB bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Mittwoch einen Liveticker zum Spiel Slavia Prag gegen BVB an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 18.40 Uhr.

ANZEIGE: 50% auf dein Winter-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.