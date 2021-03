Vor Champions-League-Spiel gegen Sevilla: BVB-Trainer Edin Terzic erklärt Plan mit Erling Haaland

Trainer Edin Terzic von Borussia Dortmund rechnet im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Sevilla an diesem Dienstag (21 Uhr, Sky) wieder mit einem Einsatz seines Torjägers Erling Haaland. "Wir gehen davon aus, dass Erling dabei sein kann", sagte Terzic am Montag bei der Pressekonferenz vor der Partie. Im Bundesliga-Topspiel beim FC Bayern München (2:4) war der Norweger am vergangenen Samstag schon nach knapp einer Stunde beim Stande von 2:2 ausgewechselt worden, nachdem er kurz zuvor eine Wunde an der Ferse erlitten hatte. "Der Schlag beeinträchtigt ihn nicht", versicherte der BVB-Coach, der zudem mit einer Rückkehr der zuletzt angeschlagenen und in München ausgefallenen Raphael Guerreiro und Giovanni Reyna liebäugelt. "Wir hoffen, dass es bei ihnen vielleicht schon für Dienstag reicht", so Terzic, der in den nächsten Wochen jedoch auf Jadon Sancho verzichten muss - wie schon am Samstag. Anzeige

Bei der Situation um Haaland ging Terzic ins Detail. Mit 19 Treffern in 19 Bundesliga-Einsätzen der laufenden Saison und zudem acht Toren in fünf Champions-League-Begegnungen ist der 20-Jährige der mit Abstand torgefährlichste Profi im Dortmunder Kader und für die Borussia nur schwer verzichtbar. Anders als unter Terzic-Vorgänger Lucien Favre, von dem sich der Revierklub Mitte Dezember nach einer 1:5-Klatsche gegen den VfB Stuttgart getrennt hatte, spielt Haaland unter dem 38-Jährigen immer von Beginn an und auch fast immer durch.

Eine hohe Belastung also für den Goalgetter - eine zu hohe? "Erling ist ein junger Kerl, der immer hundert Prozent gibt und in letzter Zeit sehr viel gespielt und durchgespielt hat. Da müssen wir immer ein Auge drauf werfen. Wir sind im täglichen Austausch mit ihm, analysieren das subjektiv und auch objektiv, indem wir immer wieder Werte messen. Wenn wir das Gefühl haben, dass wir aufpassen müssen, werden wir das tun." Heißt im Klartext: Haaland wird Pausen bekommen, wenn es sein muss.

Reus lobt Haaland und freut sich über Hazard

Zwar hoben sowohl Terzic als auch Kapitän Marco Reus, der mit seinen kritischen Aussagen zur Schiedsrichter-Leistung bei der Partie in München für viel Aufsehen gesorgt hatte, positiv hervor, dass mit der Rückkehr des wochenlang verletzten Belgiers Thorgan Hazard wieder eine zusätzliche offensive Option parat steht. Dennoch weiß Reus um die Fähigkeiten von Haaland. "In erster Linie ist es schön, dass wir mit Erling jemanden haben, der so viel Torgefahr ausstrahlt, weil er damit zwei, drei Gegenspieler bindet und den anderen Möglichkeiten gibt, sich zu entfalten", sagte Reus.



Nun soll Haaland mithelfen, den BVB erstmals seit sieben Jahren (0:3, 2:0 gegen Real Madrid) wieder ins Viertelfinale der Champions League zu bringen. "Das würde jeden einzelnen von uns unheimlich stolz machen, weil wir es in den vergangenen Jahren nicht geschafft haben, bis ins Viertelfinale zu kommen", so Reus, der mit Blick auf die Klasse von Sevilla anmerkte: "Wir müssen auf alles vorbereitet sein - und das werden wir auch."

