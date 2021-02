Champions-League-Spiele von Gladbach und Leipzig in Budapest für Virologin vertretbar

"Es ist eine vernünftige Lösung", sagte sie dem TV-Sender Sky Sport News am Dienstag. "Wenn man sich die Zahlen in Ungarn anschaut, sind die eigentlich ziemlich gut. Die Ungarn sind im Moment mit den Zahlen auf dem gleichen Niveau, wie wir es sind", ergänzte Protzer.

Aufgrund des aktuell geltenden Einreiseverbots von Briten nach Deutschland mussten die beiden Spiele verlegt werden. RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach tragen ihre (Heim-)Spiele nun in Budapest aus. RB trifft in der ungarischen Hauptstadt am 16. Februar auf den FC Liverpool; Gladbach eine Woche später auf Manchester City. Noch weiter weg zieht es nur die TSG Hoffenheim für das Europa-League-Spiel gegen Molde FK. Aufgrund des Einreiseverbots nach Norwegen wurde das Heimspiel des Ex-Klubs von Erling Haaland nun nach Spanien verlegt. Die TSG trifft in Villarreal auf Molde.