Der BVB hat es als Zweiter der Gruppe C weiterhin selbst in der Hand, sich für die K.o.-Runde zu qualifizieren. Der Gruppensieg ist zwar futsch, doch mit Siegen gegen den punktgleichen Dritten Sporting Lissabon und Schlusslicht Besiktas, würde die Borussia auf jeden Fall ins Achtelfinale einziehen.

RB Leipzig

Das Achtelfinale ist futsch. Der Halbfinalist von 2020 ist in der stark besetzten Gruppe A abgeschlagen Letzter mit einem Punkt. Den Gruppensieg werden vermutlich PSG und ManCity unter sich ausmachen. Für die Leipziger geht es in den letzten zwei Spielen in Brügge und daheim gegen Manchester um Platz 3, damit es im kommenden Jahr immerhin in der Europa League weitergeht.