Champions League statt 2. Liga? Ex-96-Coach Doll zieht mit Nikosia in CL-Playoffs ein

Statt Sandhausen am Montag künftig Barcelona am Mittwoch? Ertönt für Thomas Doll nach seinem wenig erfolgreichen Engagement bei Hannover 96 schon bald die Champions-League-Hymne? Ganz so weit ist es zwar noch nicht, doch der Ex-96-Coach konnte am Dienstagabend im ersten Spiel mit seinem neuen Klub APOEL Nikosia die dritte Qualifikationsrunde zur Champions League erfolgreich abschließen. Doll übernahm erst vergangene Woche das Amt bei den Zyprern.