Champions-League-Termin für RB Leipzig "nicht so glücklich"

Leipzig.Sportdirektor Markus Krösche vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig ist mit dem Termin für die Fortsetzung der Champions League unzufrieden. „Grundsätzlich ist es gut, dass wir zu Ende spielen können. Der Zeitpunkt ist nicht so glücklich, aber das können wir nicht ändern. Die anderen Ligen sind später gestartet und sind deshalb vielleicht ein wenig im Vorteil, weil sie ein wenig im Rhythmus sind“, sagte Krösche am Mittwoch. Die UEFA hatte zuvor entschieden, dass die Champions League mit einem Blitzturnier in Lissabon ausgetragen wird. Die Viertelfinals finden zwischen dem 12. und 15. August statt, es gibt jeweils nur ein Duell. Die beiden Halbfinalpartien steigen am 18./19. August.