Doll und Nikosia erkämpfen Remis gegen Ajax Amsterdam - Siege für Brüssel und Prag

APOEL Nikosia und der deutsche Trainer Thomas Doll haben in den Champions-League-Playoffs einen Achtungserfolg gefeiert. Im Hinspiel am Dienstagabend erkämpfte das Team aus Zypern ein 0:0 gegen den Vorjahres-Halbfinalisten Ajax Amsterdam. Die holländischen Gäste schafften es nicht, Nikosia entscheidend gefährlich zu werden. Stattdessen war APOEL in der zweiten Halbzeit sogar zeitweise die bessere Mannschaft und bereitet dem Favoirten aus Amsterdam große Probleme. In der 80. Minute sah Ajax-Profi Noussair Mazraoui die Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Foulspiels.