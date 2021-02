Lewandowski überholt Raul: So ist der Stand im ewigen Torjäger-Ranking der Champions League 

Die Freude beim FC Bayern war groß am Dienstagabend: Nach den Ausrutschern in der Bundesliga gegen Bielefeld (3:3) und Frankfurt (1:2) überzeugte man im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League endlich wieder auf ganzer Linie. Nach dem 4:1 (3:0)-Auswärtssieg bei Lazio Rom steht die Mannschaft von Trainer Hansi Flick bereits wieder mit einem Bein im Achtelfinale. Für Weltfußballer Robert Lewandowski gab es nach dem Spiel aber einen weiteren Grund zum Jubeln: Er kletterte in der Liste der besten Torschützen in der Champions-League-Geschichte weiter nach oben. Anzeige

Der Pole hatte den Münchener Torreigen im Römer Olympiastadion früh eröffnet, als er einen katastrophalen Fehlpass von Mateo Musacchio eiskalt ausnutzte (9.). Es war das 72. Tor, das Lewandowski in der Königsklasse erzielte. Und der 32-Jährige darf sich nun über eine inoffizielle "Auszeichnung" freuen: Er zog mit dem Tor im Champions-League-Ranking an Ex-Real-Stürmer Raúl (71 Treffer) vorbei und ist nun der beste Goalgetter der Königsklasse hinter den beiden "Außerirdischen" Lionel Messi und Cristiano Ronaldo.

Wer nun allerdings hofft, dass Lewandowski die beiden Ausnahme-Stars Messi und Ronaldo noch einholen kann und den Rekord im Namen der Bundesliga sichert, muss enttäuscht werden: Schon Messi auf dem zweiten Rang des Rankings hat 47 Treffer mehr auf dem Konto als der Bayern-Star (119). Ronaldo grüßt mit inzwischen 134 Champions-League-Toren einsam von der Spitze. Beide sind ja mit ihren Klubs ebenfalls weiter in der Königsklasse vertreten.

Benzema bleibt Lewandowski auf den Fersen – Müller Zehnter

Dass Lewandowski den dritten Rang hält, ist allerdings nicht in Stein gemeißelt: Auf Platz fünf lauert Karim Benzema. Der 33-Jährige von Real Madrid fällt am Mittwoch (21 Uhr, Sky) zwar für das Achtelfinal-Hinspiel bei Atalanta Bergamo aus, war aber zuletzt auch wieder in blendender Form. Der Franzose steht mit 69 Toren nur drei Treffer hinter Lewandowski. Auch ein Mannschaftskollege ist übrigens in den Top 10 vertreten: Thomas Müller steht mit 47 CL-Toren auf dem zehnten Platz und ist damit bester Deutscher – vor anderen Legenden wie "Pippo" Inzaghi oder Didier Drogba.



Ein ganz ähnliches Schicksal wie in der Königsklasse erwartet den 32-Jährigen in der Bundesliga erwartet: Der langjährige BVB- und Bayern-Stürmer wird auch hier aller Voraussicht nach nicht an den Rekordtorschützen herankommen. Gerd Müller hält die Bestmarke mit insgesamt 365 Treffern in seiner Bundesliga-Karriere. Lewandowski steht aktuell bei 262 Toren. Immerhin wird er wohl zeitnah auf den zweiten Platz vorrücken: Dort steht derzeit noch Schalke-Legende Klaus Fischer mit 268 Karriere-Toren...