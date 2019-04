Den Auftakt zum Champions-League-Halbfinale macht mit der Partie Tottenham Hotspur gegen Ajax Amsterdam am Dienstag (21 Uhr; live im SPORT BUZZER-Ticker ) ein echtes Außenseiter-Duell. Mal ehrlich: Wer hätte gedacht, dass sich die jungen Wilden von Ajax Amsterdam nach zwei Mal Remis in der Gruppe gegen den FC Bayern München (1:1 / 3:3), im Achtelfinale gegen Titelverteidiger Real Madrid (1:2 / 4:1) und zuletzt im Viertelfinale gegen Juventus Turin und Cristiano Ronaldo (1:1 / 2:1) so toll schlagen würden? ,,Wer Fußball liebt, liebt Ajax", titelte BILD nach dem Sprung ins Halbfinale und liegt damit gar nicht mal so falsch. Frenkie de Jong begeistern mit ihrem unbekümmerten, zielstrebigen Offensivfußball ganz Europa.

,,Ajax hat eine fantastische Mannschaft, es macht Spaß, ihnen zuzuschauen. Sie spielen attraktiven Fußball und haben viele junge und gute Spieler. Wir kennen sie gut, weil bei uns schon der ein oder andere für Ajax gespielt hat und wir auch ihre Spiele in dieser Saison verfolgt haben", sagte Tottenhams Mittelfeldspieler Eric Dier am Montag, ,,sie haben es verdient, im Halbfinale zu stehen und es wird ein sehr schweres Spiel." Lucas Moura, Stürmer der Spurs und Vertreter des verletzten Superstars Harry Kane: ,,Ich glaube, dass wir in der Lage sind, ein gutes Spiel abzuliefern. Wir müssen clever spielen." Trainer Mauricio Pochettino setzt ganz auf die Atmosphäre im neuen Tottenham Stadium, wo man auch Manchester City im Viertelfinal-Hinspiel mit 1:0 nieder rang. ,,Es wird eine magische Nacht", versprach der Argentinier am Montag in der Pressekonferenz zum Spiel, ,,weil wir das Halbfinale in unserem neuen Stadion spielen können. Das hätte vor ein paar Monaten niemand für möglich gehalten." Ajax-Coach Erik ten Hag: ,,Ich denke, wir müssen auf dem Platz Selbstbewusstsein demonstrieren, dürfen nicht naiv sein. Unsere jungen Spieler sind in den letzten Jahren auch dank der vielen Einsätze gereift."