Champions League: Tottenham Hotspur gegen FC Bayern München live im TV und im Online-Stream sehen

Zweiter Spieltag in Gruppe B und für die Spurs geht es in der Partie Tottenham Hotspur gegen FC Bayern München am Dienstag (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) direkt in den ,,Do or Die"-Modus. Der Champions-League-Finalist aus dem Vorjahr muss nach dem verpatzten Start in Piräus (2:2) unbedingt gegen die Bayern punkten.

Die Bayern könnten mit dem zweiten Sieg nach dem 3:0-Auftakterfolg gegen Roter Stern Belgrad bei ihrem ersten Gastspiel im neuen Tottenham Hotspur Stadium schon einen großen Schritt Richtung Gruppensieg machen. Europameister Christian Ziege spielte für beide Klubs. In einem Interview sagte Ziege: ,,Ich freue mich für die Bayern, dass sie eine der ersten Mannschaften sein dürfen, die international im neuen Tottenham-Stadion spielen dürfen, ich glaube, dass die Mannschaften aus der Premier League insgesamt brutal stark sind, aber ich denke auch, dass Tottenham momentan nicht an die Leistungen der letzten Jahre anknüpfen kann."

Der Ex-Nationalspieler könnte Recht behalten. Die Bayern kommen mit drei Siegen in Folge nach London, wo sie auch 2013 das Champions-League-Finale gegen Borussia Dortmund (2:1) gewinnen konnten und wo sie dem FC Arsenal 2017 im Achtelfinale eine 10:2-Demütigung in der Addition versetzen konnten. Tottenham konnte zwar die Generalprobe in der Premier League mit 2:1 gegen den FC Southampton und Ex-Leipzig-Coach Ralph Hasenhüttl gewinnen, blamierte sich zuvor aber im Ligacup beim Viertligisten Colchester United (3:4 n. E.) und ist nicht in ,,Yes, we Kane"-Form. Bayern-Trainer Niko Kovac sieht das allerdings anders. ,,Tottenham ist ein sehr positives Licht im europäischen Fußball. Ihre Kontinuität hat sich ausgezahlt. Das ist morgen ein Spiel auf Augenhöhe", sagte der 47-Jährige am Montagabend in London. Bei den Münchnern sind lediglich die Verletzten Leon Goretzka und Jann-Fiete Arp nicht mitgereist.

Dass die Mannschaft aus dem Londoner Norden aber gerade in den Champions-League-Nächten ein ganz anderes Gesicht zeigen kann als in der heimischen Premier League, weiß auch Ex-England-Profi Serge Gnabry. ,,Tottenham", mahnt der frühere Spieler des Spurs-Erzrivalen FC Arsenal, ,,ist in den wichtigen Spielen immer da. Wir wissen, dass Harry Kane bei ihnen immer eine Gefahr darstellt und werden alles tun, damit er kein Tor erzielt." Tottenham kam im letzten Jahr auch gegen das favorisierte Manchester City mit Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola weiter. ,,Wir haben uns mit jedem Jahr verbessert; letztes Jahr sind wir ins Finale der Champions League gekommen. Es sind neue Spieler kommen, die alles aufmischen - es ist gar nicht langweilig. Wir haben das Finale erreicht und wollen das wieder schaffen", sagt Tottenhams belgischer Verteidiger Jan Vertonghen, ,,es gibt Teams, die größere Favoriten sind, als wir, aber wir wissen, zu was wir fähig sind."

Wie sehe ich das Spiel Tottenham Hotspur gegen FC Bayern München live im TV oder Stream? Der Streamingdienst DAZN zeigt das Champions-League-Gruppenspiel Tottenham Hotspur gegen FC Bayern München am Dienstag live. Kommentator ist Jan Platte. Experte: Jonas Hummels. Ein Abo ist erforderlich. Der Streamingdienst kostet monatlich 11,99 Euro.

Wird das Spiel Tottenham Hotspur gegen FC Bayern München live bei Sky übertragen?

Ja, allerdings nur in der Sky-Konferenz. DAZN und Sky teilen sich seit 2018/2019 die Exklusivrechte für die Champions League. Seitdem gibt es keine CL-Spiele mehr im Free-TV.

Gibt es einen Livestream? Wenn Ihr bereits DAZN-Kunden seid, müsst Ihr euch keine Sorgen machen. Beim Streamingdienst wird es einen Livestream über die vollen 90 Minuten geben. Habt Ihr kein DAZN-Abo, ist das auch kein Problem. Wer sich für DAZN interessiert und das Spiel Tottenham Hotspur gegen FC Bayern München beim Streamingdienst kostenlos verfolgen will, kann dies ebenfalls tun. Neukunden erhalten einen Freimonat.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream? Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Champions-League-Spiel Tottenham Hotspur gegen FC Bayern München bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker? Der SPORTBUZZER bietet am Dienstag einen Liveticker zum Spiel Tottenham Hotspur gegen FC Bayern München an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.45 Uhr.

