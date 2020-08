Kampf um das Erbe von Klopp: Drei Deutsche und ein Rudi wollen ihren ersten Champions-League-Titel

Der Welttrainer entspannt sich in diesen Tagen mit seiner Ehefrau Ulla auf Sylt, während es knapp 3000 Kilometer weiter südlich um sein fußballerisches Erbe geht. Letzte Saison holte sich Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool den silbernen Henkelpott, nun wollen gleich drei Landsleute in seine Fußstapfen treten – und ein „halber Deutscher“. Lyons Trainer Rudi Garcia verriet nämlich nach dem sensationellen 3:1-Sieg im Viertelfinale der Champions League gegen Manchester City: „Mein Vater nannte mich Rudi, weil er Radsport verfolgte und es einen super Deutschen gab, Rudi Altig (2016 im Alter von 79 Jahren verstorben, d. Red.). Ich bin also ein bisschen deutsch. Es war für mich selbstverständlich zu gewinnen.“

Franzosen-Rudi trifft mit dem Überraschungsteam am Mittwoch (21 Uhr, Sky und DAZN) auf den nächsten Favoriten, den FC Bayern München mit Trainer Hansi Flick. Bereits am Dienstag (21 Uhr, Sky und DAZN) stehen sich zwei deutsche Übungsleiter im Halbfinale zwischen RB Leipzig und Paris Saint-Germain gegenüber. Drei Coaches aus einem Land unter den besten vieren Europas – das gab es in der Königsklasse noch nie.

Rummenigge: "Spricht für die deutsche Trainerausbildung"

Auch SPORTBUZZER-Kolumnist und Ex-Nationalspieler Michael Rummenigge sagt: „Das ist schon etwas Besonderes und spricht für die deutsche Trainerausbildung, die sich in den vergangenen Jahren enorm entwickelt hat. Und man darf ja nicht vergessen: Mit Jürgen Klopp haben wir auch noch den Welttrainer. Dennoch sind dies immer Momentaufnahmen. Im kommenden Jahr kann es schon wieder ganz anders aussehen.“

DFB-Direktor Oliver Bierhoff ist angesichts der neuen deutschen Fußball-Supermacht ohnehin begeistert: „Es ist ein wunderbarer, erfolgreicher Moment für den deutschen Fußball. Wir freuen uns sehr darüber, dass nicht nur zwei deutsche Vereine zu den Halbfinalisten zählen, sondern auch drei Trainer und viele unserer Nationalspieler.“

Thomas Tuchel mit dem Pariser Starensemble und Julian Nagelsmann mit den Leipzigern stehen beide erstmals in einem Champions-League-Halbfinale. Witzigerweise war Tuchel in Nagelsmanns letzter Saison 2007 als Aktiver dessen Trainer in der zweiten Mannschaft des FC Augsburg, bevor der heutige RB-Coach seine Karriere aufgrund einer Knieverletzung beenden musste.

Tuchel: Nagelsmann war "ein sehr unbequemer Spieler"

„Er war ein sehr unbequemer Spieler, weil er immer wissen wollte, wieso wir was machen, was der Grund dahinter ist“, erinnerte sich Tuchel am Montag. Damals schickte er Nagelsmann mit Kamera, Bleistift und Notizblock zu einer Gegnerbeobachtung. Das Talent als Trainer, die Liebe zum Spiel – das habe man bei den Berichten herauslesen können, so Tuchel, und gab Nagelsmann den Rat, sich ebenfalls als Coach zu versuchen.

So trainierte der Youngster bald die B-Junioren beim FCA, während Tuchel das Nachwuchsleistungszentrum der Augsburger leitete. Nun ist Nagelsmann mit 33 Jahren der jüngste Trainer, der jemals in einem Halbfinale der Königsklasse stand, und trifft auf seinen damaligen Lehrmeister – was für eine verrückte Geschichte. Vor dem Duell zeigte Tuchel Respekt: „Es ist schwer, weil wir wissen, dass Julian gern die Taktik ändert, auch während des Spiels. Es ist schwerer, ein Spiel gegen RB vorzubereiten als gegen Atlético Madrid. Es ist eine Herausforderung.“