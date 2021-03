Deutsche Trainer sorgen für Champions-League-Novum – Tuchel: "Schön, dass ich ein Teil davon bin"

Am Mittwochabend lösten mit dem FC Bayern München und dem FC Chelsea die beiden letzten Mannschaften ihre Tickets für das Viertelfinale der Champions League. Jubeln durften dabei auch zwei deutsche Trainer: Hansi Flick und Thomas Tuchel - die im Vorjahr noch im Endspiel aufeinander getroffen waren. Flick setzte sich seinerzeit in Lissabon gegen den damaligen PSG-Trainer mit seinen Münchnern 1:0 durch. Nun könnte es das Duell schon in der Runde der letzten Acht wieder geben - und es ist längst nicht das einzige mögliche Duell deutscher Coaches. Anzeige

Denn die Hälfte aller noch im Wettbewerb verbliebenen Trainer kommen aus Deutschland. Neben Flick und Tuchel haben auch Jürgen Klopp (FC Liverpool) und der Deutsch-Kroate Edin Terzic (Borussia Dortmund) mit ihren Klubs den Schritt ins Viertelfinale geschafft. Ein Novum: Noch nie waren zu diesem Zeitpunkt so viele Trainer einer Nationalität noch im Wettbewerb vertreten. "Lauter gute Trainer, lauter gute Teams", schwärmte Tuchel nach dem 2:0 von Chelsea gegen Atlético Madrid bei Sky. "Ich kenne das Geheimnis auch nicht, aber es ist schön, dass es so ist und schön, dass ich ein Teil davon bin."

Schon im Vorjahr drei deutsche Trainer im Halbfinale

Es ist nicht das erste Mal, dass die Königsklasse im fortgeschrittenen Stadium über deutsches Trainer-Knowhow spricht - wie Tuchel auch herausstellte: "Wir waren letztes Jahr schon drei deutsche Trainer im Halbfinale", so der Chelsea-Trainer, der in seinen ersten 13 Spielen mit den Londonern ungeschlagen blieb und damit einen Vereinsrekord aufstellte. Neben Flick und Tuchel hatte es auch Julian Nagelsmann bis ins Semifinale geschafft, wo gegen Tuchels PSG Endstation war. "Wir hoffen natürlich, dass es noch weiter geht", so der 47-Jährige.