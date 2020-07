Ablauf, Modus, Teams: Fragen und Antworten zur Champions-League-Auslosung

Am Freitag werden in Nyon das Viertelfinale und das Halbfinale der Champions League ausgelost. Die Königsklasse wird in Turnierform in Portugal fortgesetzt und findet binnen elf Tagen statt, beginnend am 12. August und mit dem Finale am 23. August in Lissabon. Zuvor stehen allerdings noch vier Achtelfinals aus - unter anderem das Spiel der Bayern gegen Chelsea (Hinspiel 3:0).

Wo die Partie gegen den Premier-League-Klub ausgetragen wird, ist seit Donnerstagabend klar: Der FC Bayern darf sein Heimspiel in der Allianz Arena austragen - auch die anderen drei Teams, die noch ihr Achtelfinale zu absolvieren haben, dürfen zuhause spielen. Der SPORTBUZZER beantwortet vor der Auslosung die wichtigsten Fragen zur Fortsetzung des internationalen Wettbewerbs.