Amazon holt Hellmann: Sky-Moderator kommt nächste Saison für die Champions League

Ein bekanntes Gesicht wird auch in der kommenden Saison im TV zu sehen sein, wenn die Champions League übertragen wird: Wie die Bild am Sonntag zuerst berichtete, verpflichtet Amazon Prime Video den Star-Moderator Sebastian Hellmann von Sky. Hellmann soll ab der kommenden Saison durch die Berichterstattung in der Königsklasse führen. Der SPORTBUZZER kann diese Informationen bestätigen.

Anzeige