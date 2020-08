Champions League und Europa League: Diese Spiele laufen bei DAZN, Sky und RTL

Zu einer ungewohnten Zeit geht es für fünf deutsche Mannschaften international noch um Titel. Sowohl in der Champions League, als auch in der Europa League beginnen Anfang August die Rückspiele der Achtelfinals, die aufgrund der Corona-Pandemie im März unterbrochen werden mussten. Danach geht es mit den Final-Turnieren weiter. Während die Champions-League-Klubs um den FC Bayern und RB Leipzig in Lissabon auf den Henkelpott hoffen, duellieren sich unter anderem der VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen in mehreren NRW-Städten um den Titel in der Europa League - sollten sie ihre noch ausstehenden Achtelfinal-Spiele überhaupt überstehen.