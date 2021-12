Vier Pflichtspiel-Niederlagen in Folge? - Das ist jetzt egal. Heute geht es für den VfL Wolfsburg um alles. Im Kampf um den Einzug in die Champions-League -Endrunde müssen die Wölfe zwingend gewinnen, um nicht aus dem Wettbewerb auszuscheiden. Ein Überwintern in der Europa League ist indes gar nicht mehr möglich. Sollte das Team von Florian Kohfeldt gewinnen, stünde es automatisch auf einem der ersten zwei Plätze. Bei einem Remis oder einer Niederlage würde Wolfsburg auf Rang vier liegend ausscheiden. Deshalb lautet das Motto gegen Lille (21.00 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ): Alles oder nichts .

Im Gegensatz zu den Wolfsburgern reicht dem OSC Lille auch ein Unentschieden zum Weiterkommen. Die Formkurve des amtierenden französischen Meisters spricht für sie: Die letzte Niederlage musste das Team um Ex-Bayern-Spieler Renato Sanches vor mehr als einem Monat in der Liga gegen Paris Saint-Germain (1:2) hinnehmen. Seitdem gelang dem Team immer mindestens ein Punktgewinn - die Siege konnten jedoch nie mit zwei oder mehr Toren Abstand gefeiert werden. In der Ligue 1 steht man außerdem nur auf Rang elf. Gegen Wolfsburg soll für den OSC nun zumindest ein Remis her, um weiterzukommen. Ein Sieg würde sogar in jedem Fall zum direkten Achtelfinaleinzug reichen.