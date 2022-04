Die Polizei der spanischen Hauptstadt Madrid bereitet derweil auf das als Hochrisiko-Spiel eingestufte Match am Mittwoch vor. Denn nach den Fans des FC Chelsea am Dienstag, reisen auch am Mittwoch viele englische Anhänger nach Madrid. Polizisten und Sicherheitsleute von Atlético Madrid sollten verhindern, dass es zu Ausschreitungen kommt. Hinzu kommen Kräfte des Zivilschutzes, der Stadt und des Roten Kreuzes. Am Mittwoch werde in der spanischen Hauptstadt mit 3600 britischen Fans gerechnet.