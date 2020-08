Champions-League-Viertelfinale im Liveticker: Atalanta Bergamo trifft auf Paris Saint-Germain

Mit dem ersten Viertelfinale startet am heutigen Mittwochabend (21 Uhr/ So könnt ihr das Spiel live sehen! ) das Finalturnier der Champions League in Lissabon. Im Estádio da Luz trifft der französische Meister Paris Saint-Germain auf Atalanta Bergamo.

Den Weg ins Finale am 23. August absolvieren die acht Klubs in Lissabon im Schnelldurchgang. Im Viertel- und Halbfinale wird jede Paarung in jeweils nur einer K.o.-Partie entschieden. Der Sieger vom Mittwochabend trifft im Halbfinale am 18. August auf den Gewinner der Partie von Bundesligist RB Leipzig gegen Atlético Madrid (Donnerstag, 21 Uhr).