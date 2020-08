Champions-League-Viertelfinale im Liveticker: Manchester City trifft auf Olympique Lyon

Von einer Favoritenrolle für Manchester City will Ilkay Gündogan vor dem Champions-League-Viertelfinale gegen Olympique Lyon nichts wissen. "Es interessiert uns überhaupt nicht", stellte der City-Mittelfeldspieler vor dem Duell am Samstag (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) klar. "Juventus war auch der große Favorit", mahnte der 29-Jährige im Interview der City-Website, "aber Lyon hat ihnen in zwei Spielen gezeigt, was sie drauf haben."

Ein solches Schicksal will nicht nur Gündogan mit City unbedingt vermeiden. Der Gewinn der Königsklasse steht bei den Titelsammlern aus Manchester ganz oben auf der Wunschliste - auch bei Pep Guardiola. Zum bislang letzten Mal gewann der frühere Bayern-Coach die Königsklasse vor neun Jahren noch mit dem FC Barcelona.