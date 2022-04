Eine der entscheidenden Fragen des Abends: Kann Karim Benzema auch im altehrwürdigen Estadio Santiago Bernabéu einnetzen? Der Franzose erzielte im Hinspiel in London einen Dreierpack und hatte somit entscheidenden Anteil daran, dass Real mit einer guten Ausgangslage ins zweite Duell gehen kann. Vorsicht ist dennoch geboten: Da es die Auswärtsregel nicht mehr gibt, würde Chelsea bereits ein 2:0-Erfolg in der Fremde zur Verlängerung reichen. Für die "Blues" wäre das Erreichen des Halbfinals elementar, da der Drittplatzierte der Premier League über zehn Punkte Rückstand auf die Titel-Anwärter Manchester City und FC Liverpool hat. Genau andersherum verhält es sich mit Blick auf die Madrilenen, die in La Liga nahezu uneinholbar an der Spitze liegen.