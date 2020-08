Champions-League-Viertelfinale komplett: Paarungen, Termine und TV-Übertragungen

Zweiter deutscher Klub bei der Endrunde ist RB Leipzig, das das Viertelfinal-Ticket noch vor der Corona-Pause gelöst hatte und nun auf den spanischen Spitzenklub Atletico Madrid trifft. Ebenfalls noch im Rennen um den Henkelpott vertreten sind Paris St. Germain mit Trainer Thomas Tuchel, der italienische Außenseiter Atalanta Bergamo, Englands Vizemeister Manchester City und Juventus-Bezwinger Olympique Lyon. Ausgetragen wird das Viertelfinale aufgrund der Corona-Pandemie in einem ungewohnten Modus. Statt in Hin- und Rückspiel fällt die Entscheidung über das Weiterkommen in einer einzigen Partie.