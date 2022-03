Jürgen Klopp und FC Bayern: Amazon gibt Übertragungen im Champions-League-Viertelfinale bekannt

Der Streamingdienst Amazon Prime Video hat sich erwartungsgemäß für die exklusive Übertragung des Viertelfinal-Rückspiels der Champions League zwischen dem FC Bayern und dem FC Villarreal am 12. April entschieden. Dies gab das Unternehmen am Dienstag bekannt. Amazon Prime Video hat in jeder Runde bis zum Halbfinale die Möglichkeit, eine der Partien am Dienstag in voller Länge exklusiv auszustrahlen. Bei den Viertelfinal-Hinspielen am 5. April fiel die Wahl auf das Duell zwischen Benfica Lissabon und dem FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp.

