Der FC Villarreal will im Halbfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) gegen den FC Liverpool das nächste Fußballwunder vollbringen und erstmalig in der Vereinsgesichte ins Finale der Königsklasse einziehen. Allerdings ist die Hürde für die Bayern-Bezwinger dieses mal wohl nahezu unüberwindbar. Das "Gelbe U-Boot" muss einen 0:2-Rückstand aus dem Hinspiel wettmachen. Die Aufgabe erscheint schier unlösbar, wenn man bedenkt, dass die "Reds" seit über zehn Spielen ungeschlagen sind. Zudem patzte Villarreal zuletzt auch in der Liga – vor dem Liverpool-Rückspiel setzte es gegen den Tabellen-19. Deportivo Alaves eine 1:2-Pleite.

Anzeige